Sprung aufs Gymnasium: Letzte Chance – Was Eltern über den Potenzialtest wissen müssen

Wer aufs Gymnasium will, braucht entsprechende Noten oder ein gutes Kompass-4-Ergebnis. Wer beides nicht hat, kann eine Art Aufnahmeprüfung machen.
Seit dem vergangenen Schuljahr ist die Grundschulempfehlung wieder verpflichtend – zumindest fürs Gymnasium. Kinder, die den direkten Weg zum Abitur einschlagen wollen oder sollen, brauchen entweder die dafür erforderlichen Noten oder müssen im Kompass-4-Test das gymnasiale Niveau erreicht haben. Wenn beides nicht der Fall ist, ist der Potenzialtest die letzte Chance. Er ist eine Art Aufnahmeprüfung am Gymnasium. Ebenso wie beim Kompass-4-Test werden die Aufgaben zentral vom Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg bereitgestellt.