Sprung aufs Gymnasium: Einschätzung der Lehrer zählt nicht –Das sagen freie Schulen in Stuttgart dazu

Für Kinder von genehmigten Schulen reichen gute Noten nicht, um aufs Gymnasium zu wechseln. Warum das mancherorts zu „maximalen Stress“ führt und andernorts kaum eine Rolle spielt.
Seit der Einführung der Kompass-4-Tests in Baden-Württemberg im vergangenen Schuljahr hat das Kultusministerium viel Kritik einstecken müssen. Die Kompetenzmessungen entscheiden mit darüber, ob ein Kind aufs Gymnasium darf oder nicht. Für die meisten Viertklässlerinnen und Viertklässler sind sie aber nicht ausschlaggebend. Denn eine Anmeldung am Gymnasium ist auch möglich, wenn sie auf dem Halbjahreszeugnis entsprechend gute Noten haben. Letzteres wird im Fachjargon als „pädagogische Gesamtwürdigung der Klassenkonferenz“ bezeichnet.