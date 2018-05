Sprüche zum Muttertag Wenn es schnell gehen muss - nette Grüße aus der Ferne

Von bb/bpu 09. Mai 2018 - 17:28 Uhr

Eine kurze Sms oder Whatsapp am Muttertag ist doch auch nett. Foto: dpa

Am 13. Mai ist Muttertag. Wer keinen Wert auf große und teure Geschenke legt, sondern lieber eine kurze Botschaft verschicken möchte, für den haben wir ein paar nette Vorschläge für eine Sms oder Sprüche per Whatsapp.

Stuttgart - Am 13. Mai ist es wieder so weit: Es ist Muttertag. Muss das sein? Der Tag der Mütter mag eine kommerzielle Angelegenheit sein und gleich nach dem Valentinstag gehört Muttertag sicherlich auch zu den Lieblingstagen aller Floristen. Aber ganz ehrlich: Es ist wohl noch niemandem eine Zacke aus der Krone gebrochen, der sich an diesem Tag bei seiner Mama bedankt hat.

Wer also keinen Blumenstrauß bestellen will oder Pralinen in der Schublade hat, aber seiner Mama dennoch mitteilen möchte, dass er oder sie an sie denkt, der schickt vielleicht einfach ein paar Worte per SMS oder Whatsapp. Wir haben ein paar Textnachrichten zusammengestellt, wenn es am Muttertag ganz schnell gehen muss:





Ich weiß genau, dass ich dich mag und das nicht nur heut am Muttertag.

Es gibt so viele Mütter auf der Erde hier - doch eine ist die beste und die gehört mir!

Alles Gute zum Muttertag!





Ein ganz großes Dankeschön an die liebste Mama der Welt.

Genieße den Tag, denn er ist nur für Dich.





Gute Sachen gibt es selten, deshalb gibt es dich auch nur einmal!

Alles Liebe zum Muttertag!





Ein Tag im Kalenderjahr gebührt Dir. Dabei sollte man dich an 365 Tagen im Jahr feiern!

Danke, dass es Dich gibt!





Waschen, bügeln, kochen, putzen, diesen Tag solltest du anders nutzen! Lass doch mal die Arbeit sein, und genieß den Tag allein!

Alles Gute zum Muttertag!





Heute, wie soll es auch anders sein, schick ich Glück, Sonnenschein und meinen größten Dank ans Mütterlein!





Ich bin froh, Dich als Mutter zu haben - denn welche andere Frau hätte es schon so lange mit mir ausgehalten?





Zum Muttertag, zum Muttertag, will ich Dir sagen, dass ich Dich mag.

Will ich Dir sagen, dass ich Dich brauch - und den Papa auch!