Sprüche bei „Gespräche im Gottlieb“: Misha Kaufmann: „Ich sehe mich nicht am Beckenrand, ich will ins tiefe Wasser“

Offen, authentisch, unerschrocken gaben sich Kai Häfner und Misha Kaufmann vom TVB Stuttgart beim Talkformat unserer Zeitung im Café Gottlieb. Wir präsentieren die besten Sprüche.
Beim Talkformat unserer Zeitung „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“ lieferten Trainer Misha Kaufmann und Ex-Nationalspieler Kai Häfner vom TVB Stuttgart spannende Einblicke. Sie gaben vor dem Handball-Bundesliga-Derby gegen Frisch Auf Göppingen (Donnerstag, 19 Uhr/Porsche-Arena) auch einige unterhaltsame Sprüche zum Besten.