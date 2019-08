10 Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat sich zur möglichen Wahl von Fritz Keller zum DFB-Präsidenten geäußert. Foto: AFP

Was zählt ist, was auf dem Platz passiert? Gilt in der Fußball-Bundesliga – und auch wieder nicht. Denn in der Unterhaltungsbranche Profifußball geht’s auch verbal rund. Weshalb wir die besten Sprüche des Spieltags für Sie zusammengestellt haben.

Stuttgart - Die einen sind neu in der Fußball-Bundesliga. Die anderen holen neue in die Bundesliga. Und alle zusammen reden sie über die Bundesliga. Seit diesem Wochenende rollt wieder der Ball in der Deutschlands höchster Spielklasse – und weil das nicht reicht, wird auch endlich wieder diskutiert und debattiert.

Lesen Sie hier: Was passiert mit VfB-Stürmer Anastasios Donis?

Steffen Baumgart, der Trainer von Aufsteiger SC Paderborn, ist da ein verbal belebendes Element. Aber auch etablierte Kräfte haben den einen oder anderen Spruch rausgehauen.

Aus unserem Plus-Angebot: Warum Nicolas Gonzalez der neue VfB-Liebling ist

Welche das sind? Lesen Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken.