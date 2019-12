1 Ein Mitarbeiter einer Tankstelle rief die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Mit dem Auto seiner Großmutter ist ein 14-Jähriger 260 Kilometer durch Niedersachsen und Hessen gefahren. Er sagt, er wollte seine Freundin besuchen fahren.

Gehrden/Alsfeld - Ein 14-Jähriger hat sich das Auto seiner Oma geschnappt und ist damit rund 260 Kilometer durch Niedersachsen und Hessen gefahren. Der Junge war in der Nacht zum Donnerstag im niedersächsischen Gehrden gestartet und über die Autobahnen 7 und 5 bis in die Region Alsfeld gefahren, wie die Polizei berichtete. Weil ihm der Sprit ausging, fuhr er in der Nähe der mittelhessischen Stadt an eine Rastanlage und tankte. Beim Bezahlen wurde der Mitarbeiter der Tankstelle jedoch misstrauisch und rief die Polizei.

„Die Begeisterung der Mutter für den Ausflug ihres Sohnes hielt sich in Grenzen, als sie ihn bei der Polizeiautobahnstation in Bad Hersfeld abholte“, teilten die Beamten weiter mit. Eigenen Angaben zufolge wollte der 14-Jährige seine Freundin in Frankfurt besuchen. Auf ihn kommt ein Verfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein zu.