1 Auch in Deutschland gibt es Unterschiede bei den Spritpreisen. Foto: ronstik / shutterstock.com

Gibt es auch innerhalb Deutschlands große Unterschiede beim Benzinpreis? Wir haben die 15 größten Städte miteinander verglichen.















Link kopiert

Die Preisunterschiede für Diesel und Benzin innerhalb Europas und der Welt sind teilweise riesig. Aber wie sieht es eigentlich innerhalb Deutschlands aus? Gibt es auch hierzulande große Unterschiede beim Spritvergleich? Wir haben die 15 größten Städte miteinander verglichen.

Tabelle: Spritpreisvergleich deutscher Großstädte

Die nachfolgenden Daten stammen aus dem Tankstellenvergleich des ADAC und wurden heute Morgen um 9:00 Uhr das letzte Mal abgefragt. Als Ausgangspunkt wurde die Stadtmitte gewählt und der Umkreis der Tankstellen auf 5 km eingestellt. Der ADAC bezieht die Daten direkt von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamtes.

Stadt Günstigster Preis für Superbenzin Berlin 2,169 € Hamburg 2,159 € München 2,209 € Köln 2,189 € Frankfurt am Main 2,179 € Stuttgart 2,249 € Düsseldorf 2,199 € Leipzig 2,229 € Dortmund 2,159 € Essen 2,169 € Bremen 2,259 € Dresden 2,219 € Hannover 2,249 € Nürnberg 2,199 € Duisburg 2,239 € Quelle: ADAC (Stand: 11.03.2022 9:00 Uhr)

Heute Morgen war Tanken in Stuttgart und Hannover am teuersten. Wie aus der Tabelle aber auch ersichtlich wird, lagen die Preisunterschiede in den deutschen Großstädten lediglich im Cent-Bereich. Meist boten allerdings nur vereinzelte Tankstellen günstigere Preise als der Rest an. Ein Preisvergleich kann sich für Autofahrer daher lohnen. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe hat auf ihrer Webseite alle offiziell zugelassenen Informationsdienste für Spritpreise in Deutschland aufgelistet . Die meisten davon verfügen mittlerweile auch über Smartphone-Apps.

Wo tankt man am günstigsten?

Laut der Webseite benzinpreis.de, die offiziell von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zugelassen ist, lag die günstigste Tankstelle heute Morgen in einem Ort in Bayern namens Denklingen. Dort kostete 1 Liter Benzin zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels 1,589 €. Die teuerste Tankstelle dagegen lag an der A7 bei Alt-Duvenstedt in Schleswig-Holstein. Dort kostete ein Liter Superbenzin stolze 2,599 €. Lesen Sie jetzt weiter: So spart man beim Tanken