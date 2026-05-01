Spritpreise purzeln am 1. Mai: Tankrabatt drückt Benzinpreise vielerorts unter 2 Euro

Vor dem Start um Mitternacht war unklar, wie schnell der Effekt des Steuerrabatts an der Zapfsäule zu spüren sein würde. Erste Eindrücke vom Freitag zeigen Preisrückgänge.
Der seit Mitternacht geltende Tankrabatt hat bereits in den frühen Morgenstunden an vielen Tankstellen die Spritpreise purzeln lassen. Genauere Zahlen lagen zunächst nicht vor und sind erst am späteren Morgen zu erwarten. Beim Blick in die Tankstellen-App des ADAC zeigten sich aber vielerorts bereits Preise unter 2 Euro - insbesondere beim günstigeren Superbenzin der Sorte E10, teilweise auch bei Diesel.