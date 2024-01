Spritpreise in Stuttgart: Wo man am günstigsten tanken kann

Weil der CO2-Preis zum Jahreswechsel gestiegen ist, erwarten viele auch steigende Preise für Diesel und Benzin. Live-Daten zeigen, ob der Sprit in Stuttgart und Umgebung tatsächlich teurer geworden ist – und welche Tankstellen derzeit am günstigsten sind.

Tanken soll 2024 teurer werden – zumindest legt das der gestiegene CO2-Preis nahe, der auch für klimaschädliche Kraftstoffe wie Benzin und Diesel von 30 auf 45 Euro pro Tonne CO2 gestiegen ist. Laut dem Verkehrsclub ADAC könnte das zu mehr als 4 Cent Aufschlag an der Zapfsäule führen. Aktuelle Daten aller Tankstellen in Stuttgart zeigen jedoch: Ganz so groß sind die Preissprünge seit dem 1. Januar nicht ausgefallen – und die Preisunterschiede zwischen einzelnen Tankstellen sind oft deutlich größer.

Am 3. Januar kostete der Liter Superbenzin in Stuttgart im Schnitt 1,79 Euro, E10 1,73 Euro und Diesel 1,68 Euro. Im Vergleich zu Silvester haben sich Super und E10 um etwa zwei Cent, Diesel um etwa einen Cent verteuert. Das zeigen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamts, an die Tankstellen mehrmals täglich ihre Preise übermitteln. Wir beziehen sie über den Anbieter Tankerkönig.

Lesen Sie auch

Die folgende Grafik zeigt die Tagesmittelwerte aller Stuttgarter Tankstellen im Zeitverlauf seit dem Ende des Tankrabatts im vergangenen Sommer.

Insgesamt sind die Spritpreise in Stuttgart bereits seit Mitte Dezember fast durchgehend gestiegen. Am günstigsten war Sprit im Durchschnitt aller Tankstellen in der Stadt zuletzt am 17. Dezember. Super kostete damals 1,76 Euro, E10 etwa 1,70 Euro und Diesel 1,65 Euro – alle drei Sorten waren also etwa drei Cent günstiger als derzeit. So große Schwankungen wie noch im Sommer und Herbst vergangenen Jahres zeichnen sich derzeit nicht ab.

Wie viel Kosten Benzin, Diesel und E10 aktuell in Stuttgart?

Viel größer sind die Unterschiede zwischen einzelnen Tankstellen in und um Stuttgart. Zur Mittagszeit am Donnerstag, 4. Januar, liegen die Preise für Superbenzin und E10 um bis zu 22 Cent, die Dieselpreise um bis zu 26 Cent je Liter auseinander.

Die folgende Tabelle zeigt die Spritpreise in Stuttgart und Umgebung. Einbezogen werden die Preise aller Tankstellen, die derzeit geöffnet haben und die in einem 10-Kilometer-Umkreis um die Innenstadt liegen. Die Daten werden alle 30 Minuten abgerufen, um möglichst aktuelle Preise darzustellen. Sie können die Tabelle durchblättern sowie nach Kraftstoffart und höchsten und niedrigsten Preisen sortieren.

Der ADAC meldet für ganz Deutschland ebenfalls einen leichten Anstieg der Spritpreise um etwa zwei Cent für Benzin und einen Cent für Diesel im Vergleich zur Vorwoche. Der Verband vermutet, dass der höhere CO2-Preis bereits vor dem Jahreswechsel teils in die Preise mit eingeflossen ist, weshalb die Preise seit Januar recht konstant geblieben sind.