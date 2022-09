1 In Frankreich bleibt der Sprit vorerst billiger. Foto: imago images/ZUMA Wire/Gerard Bottino

Während die Spritpreise in Deutschland nach dem Ende des Tankrabatts in die Höhe schossen, hat Frankreich seinen Preisnachlass sogar ausgeweitet.















Beim Tankrabatt geht Frankreich vorerst einen anderen Weg als Deutschland. Während die Maßnahme der Regierung in der Bundesrepublik zum 1. September ausgelaufen ist und die Preise deutlich anstiegen, hat unser westlicher Nachbar in der Nacht zum Donnerstag den Nachlass an der Zapfsäule sogar erhöht.

Statt bisher 18 Cent wird im September und Oktober auf dem Festland ein Rabatt von 30 Cent pro Liter Benzin oder Diesel gewährt. Auf Korsika und in einigen Überseegebieten gilt laut Wirtschaftsministerium nur ein geringerer Preisnachlass.

Kaufkraft soll erhöht werden

In den Folgemonaten soll der Tankrabatt dann aber auch in Frankreich abschmelzen. Im November und Dezember soll er auf dem Festland auf 10 Cent verringert werden und zum Jahresende ganz auslaufen.

Der Tankrabatt ist Teil eines Pakets, das die Kaufkraft der Französinnen und Franzosen erhöhen soll. Steigende Preise und eine Anhebung der Kaufkraft sind zwei der Themen, die die französische Gesellschaft einer aktuellen Umfrage des Instituts Ifop zufolge derzeit als am wichtigsten ansieht.