1 Die Spritpreise sind wieder angestiegen. Foto: fitri iskandar zakariah / shutterstock.com

Nachdem der Tankrabatt heute Nacht ausgelaufen ist, hat sich an den Tankstellen im Land etwas getan. So hoch liegen die Preise am Morgen.















Link kopiert

Schaut man sich die Preise auf den Vergleichsseiten an, muss man als Autofahrer wieder schlucken. Die vergleichsweise niedrigen Preise der letzten Wochen sind passé. So gibt die Seite clever-tanken.de heute Morgen (Stand 7:43 Uhr) einen Durchschnittspreis von 2,07 € für Benzin (E 5) und 2,25 € für Diesel in Baden-Württemberg an. Die Seite benzinpreis.de kalkuliert einen bundesweiten Durchschnittspreis von 2,165 € für Superbenzin und 2,224 € für Diesel. Auch auf anderen Vergleichsportalen liegen die Preise deutlich über 2 Euro pro Liter. Die Benzin- und Dieselpreise haben also wieder ähnliche Werte erreicht wie vor dem Tankrabatt.

So spart man trotz hoher Preise

Wer trotz der hohen Preise Geld beim Tanken sparen will, sollte über ein Vergleichsportal die Preise der lokalen Tankstellen vergleichen. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamtes hat auf Ihrer Webseite alle zugelassenen Informationsdienste aufgelistet, welche direkt von dort die Preisdaten beziehen. Weitere Tipps, um günstig zu tanken, haben wir in unserem Ratgeber zusammengefasst.