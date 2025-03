Springturnier Weil der Stadt: Benzenbühl-Ass Jörg Widmaier gibt Vollgas in der Siegerrunde

Jörg Widmaier gewinnt vor zwei Kreisspringreitern und dem nur an vierter Stelle gelandeten Topstar Markus Kölz das M-Finale des Weil der Städter Reitturniers – mit hauchdünnem Vorsprung.

Sein 34-faches S-Siegerpferd, den im Stuttgarter Hallenchampionat siegreichen Dornadello (17), brachte Markus Kölz zwar nicht mit nach Weil der Stadt. Spätestens mit dem Einzug in die Siegerrunde des abschließenden M-Springens galt der mehrfache Hallen- und Freilandchampion Baden-Württembergs aber als klarer Topfavorit. Aus Winnenden angereist mit der achtjährigen Stute Brigitte Bardot ließen drei Kreisspringreiter, die es ebenfalls in die Siegerrunde schafften, den Sieg aber nicht zu und verdrängten Kölz (47) auf Rang vier.

Jörg Widmaier machte in einem packenden M-Springen mit Siegerrunde auf der Hannoveraner-Stute Die Nieke mit rasanten 38,15 Sekunden das Rennen. „Ein perfekter Saisonstart und ein dickes Dankeschön an die Turniermannschaft des RFV Weil der Stadt für dieses wunderbare Hallenturnier hier in unserer Region“, sagte der 41 Jahre alte Benzenbühl-Reitsportler.

Um nur 32 Hundertstelsekunden geschlagen, ging der zweite Platz des Finalspringens an Julian Stahl (Wolfhof Schönaich/RC Aischbach Gültstein), dessen Saisonauftakt im oberpfälzischen Kreuth mit einem S-Sieg begonnen hatte, auf seinem stets schnellen Prinz Paolino. Ebenfalls noch vor Markus Kölz konnte sich Sebastian Dietterle (TV RG Gültstein) mit seiner in bester Verfassung aus dem Wintertraining gekommenen Zangersheide-Fuchsstute Cavenna Citty an starker dritter Stelle einreihen.

Widmaier am Samstag noch Sechster

Als M-Fünfte ritt im Normalumlauf Ingrid Langrock (PSZ Benzenbühl) mit Augustin ins Ziel und M-Sechster wurde Elias Pfrommer vom RFV Effringen mit Larelia. Andreas Groß, der Vorjahressieger beider M-Springprüfungen, hatte es überraschend nicht bis ins Ziel geschafft. Doch am Tag zuvor sollte keiner der 43 Starterpaare des Samstags-M-Höhepunktes an ihm vorbeikommen. Da gewann Groß (40/PSZ Benzenbühl) auf der Stute Candy Crunch und aus dem Pferdesportkreis Böblingen belegten Anna Burger (RC Renningen/auf Casastara) und der spätere Finaldritte Sebastian Dietterle den vierten und fünften Platz. Sonntagssieger Jörg Widmaier musste sich im Samstags-M-Springen mit dem sechsten Platz begnügen.

Vor heimischer Kulisse sorgte im dritthöchsten Springen des Hallenturniers, der ersten Qualifikationsrunde des im Oktober sich entscheidenden Sparkassencups des Pferdesportkreises Böblingen, der Weil der Städter Jürgen Eberhard mit seinem Nachwuchspferd Dobby für einen Heimsieg. Reichlich Punkte gingen auch an die Zweit- und Drittplatzierten Nastasja Lange aus Waldenbuch und Dagmar Bürgel vom RFV Weil der Stadt sowie an Isabel Schmidt vom RFV Herrenberg auf dem vierten Platz.

Auch die Gastgeber jubeln

Sparkassencup-L-Sieger Jürgen Eberhard bescherte mit seiner 2019 geborenen Oldenburger-Stute Dobby dem Gastgeberverein auch in der A-Springpferdeprüfung einen Heimsieg, zum Hereinkommen siegte zudem Andreas Groß mit seiner schnellen Candy Crunch in einem L-Springen und als knapp geschlagene Zweitplatzierte des Nachwuchspferde-L-Finales steuerte Isabel Schmidt den holsteinisch gezogenen Clarimo-Sohn Camden Town hinter Christian Pfeifer (RSG Hohenrechberg/auf Sepp) an die zweite Stelle.

Dressur an diesem Wochenende

Die Zweisterne-A-Springprüfung gewann Nastasja Lange aus Waldenbuch, die Amateur-A-Stilspringprüfung die Ehningerin Melanie Hoffmann. Und Dressurreiterei? Die steht diesen Samstag und Sonntag auf dem Programm – täglicher Beginn der insgesamt zehn Prüfungen ist um 8 Uhr und die Höhepunkte sind zwei S-Dressuren (Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 16.30 Uhr). Gibt’s wieder ein Kopf-an-Rennen zweier Dressur-Asse des Pferdesportkreises Böblingen? Jedenfalls gewann im vorigen Jahr der in Holzgerlingen wohnende Hans-Peter Bauer (TV RG Gültstein) vor der jeweils zweitplatzierten Sindelfingerin Christine Eberbach.