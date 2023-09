4 Zwei Windräder standen auf der Holzschlägermatte bei Freiburg – das erste wurde am Freitag gesprengt, das zweite verschwindet im Frühjahr. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Das 98 Meter hohe Windrad auf der Holzschlägermatte bei Freiburg ist Geschichte. Die alte Anlage macht Platz für eine neue, die wesentlich leistungsfähiger ist – und größer. So lief die Sprengung des Windrads ab.









Eine Stimme aus dem Funkgerät zählt den Countdown herunter. „Drei – zwei – eins – null.“ Dann erscheint am Fuß des Windkraftturms eine Rauchwolke. Es folgt ein Knall, dann noch einer. Sekunden vergehen, in denen sich der Mast scheinbar unbeeindruckt in den wolkigen Himmel über Freiburg reckt. Dann kippt er doch. Der Ton dazu hallt mit Verzögerung zu den zahlreichen Schaulustigen an der Bergstation der Schauinslandbahn. Rumms.