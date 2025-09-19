Sprecher und Schauspieler total verarmt: Alf-Stimme Tommi Piper muss zur Tafel gehen

Die legendäre deutsche Stimme von "Alf" kann sich kein Essen mehr leisten. Der Synchronsprecher und Schauspieler Tommi Piper muss sogar zur Tafel und erzählt jetzt von seiner dramatischen finanziellen Situation.
Seine Stimme kennt in Deutschland nahezu jeder: Tommi Piper (84) war das deutsche Sprachrohr des pelzigen Außerirdischen "Alf" in der gleichnamigen Kultserie und prägte damit eine ganze Generation. Doch der Mann, der Millionen zum Lachen brachte, steht heute vor dem finanziellen Ruin. Der 84-Jährige muss zur Tafel gehen, weil er sich keine Lebensmittel mehr leisten kann.