Sprayattacke in Remseck: Rote Penisse auf Boote geschmiert – Verleih-Team geschockt

Die Kanu-Verleiher Zugvögel sind seit mehr als 45 Jahren im Kreis Ludwigsburg aktiv – jetzt sind die Station und die Boote in Remseck erstmals beschmiert worden.
Der Bootsverleih Zugvögel sorgt mit Kanu-Ausfahrten bei Jung und Alt für glückliche Gesichter – doch seit diesem Wochenende sind die rund 50 Mitarbeiter sauer. Elf ihrer Boote sind an der Verleihstation im Remsecker Stadtteil Neckarrems mit roter Farbe beschmiert worden. „Wir sind geschockt, die Tat stößt bei uns auf großes Unverständnis“, sagt die Zugvögel-Geschäftsführerin Anna Bröll.