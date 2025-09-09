Sprachwettbewerb: Das crazy: Drei Floskeln zum Checken fürs Jugendwort-Finale

Jugendsprache ändert sich rasant – und bleibt für Außenstehende oft ein Rätsel. Wer mitreden will, muss sich also updaten. Checkst du?
Stuttgart - Wenn bald das neue Jugendwort verkündet wird, dürfte es wieder das eine oder andere fragende Gesicht geben - und vielleicht ja auch den Dialog "Checkst du?" "Ja, das crazy." Beide Floskeln aus dem Alltag der Jugendlichen haben es in die Top 3 für das "Jugendwort des Jahres" geschafft. Auch der Begriff "Goonen" ist bei der Finalrunde mit dabei, wie der Langenscheidt Verlag in Stuttgart mitteilte.