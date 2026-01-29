Michael Ostrowski wird gemeinsam mit Victoria Swarovski den 70. Eurovision Song Contest in Wien moderieren. Der 53-jährige Österreicher ist vielen als Pathologe Günter aus den Eberhofer-Krimis bekannt. Doch der Schauspieler hat noch viel mehr zu bieten.
Bei dieser überraschenden Personalie geht Fans der bayerisch-österreichischen Krimi-Szene das Herz auf: Michael Ostrowski (53) wird gemeinsam mit Victoria Swarovski (32) durch den 70. Eurovision Song Contest führen. Verkündet wurde das ungleiche Duo am Donnerstagmorgen live im "Ö3 Wecker" (ORF) und auf Instagram. Während die Tirolerin Swarovski als "Let's Dance"-Moderatorin seit Wochen als heiße Kandidatin galt, kam der gebürtige Steirer völlig unerwartet.