Der Begriff «Mehrzweckeier» sorgt bei der Suche nach dem Jugendwort 2026 für Aufmerksamkeit. Was steckt hinter dem Vorschlag und wie stehen die Chancen?
Stuttgart/Frankfurt - Gerade erst hat die Einreichung der Vorschläge für das "Jugendwort des Jahres" begonnen - und schon sorgt ein Begriff für Aufmerksamkeit. Wie der Verlag Pons Langenscheidt auf dpa-Nachfrage bestätigte, wurden mehrere Varianten des Begriffs "Mehrzweckeier" als Vorschlag angegeben. Welche Schreibweise genau eingereicht wurde, wollte der Verlag nicht kommentieren, um das Abstimmungsverhalten nicht zu beeinflussen, wie es hieß. Im Internet sind mehrere Schreibweisen in Umlauf.