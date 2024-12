Sprache: Heute wird das Wort des Jahres verkündet

1 Die Gesellschaft für deutsche Sprache will mit ihrer Liste der "Wörter des Jahres" wieder den Nerv der Zeit treffen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Susann Prautsch/dpa

Was haben «Krisenmodus», «Teuro» und «heiße Höschen» gemeinsam? Alle drei Begriffe hat die Gesellschaft für deutsche Sprache schon zu «Wörtern des Jahres» gekürt. Nun blickt sie auf 2024.











Wiesbaden - Seit mehr als einem halben Jahrhundert kürt die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) bereits die "Wörter des Jahres" - heute ist es wieder so weit. In Wiesbaden verkündet sie zehn Begriffe und Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben.