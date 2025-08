Spotify wird teurer: Die günstigsten Streaming-Anbieter

Spotify erhöht im September 2025 erneut die Preise. Nutzer in Deutschland zahlen künftig 1 Euro mehr für ein Premium-Abo, also 11,99 Euro statt bisher 10,99 Euro. Das Unternehmen begründet die Anhebung mit fortlaufender Produktentwicklung und gestiegenen Anforderungen am Markt. Ein Vergleich mit anderen Streaming-Anbietern kann sich daher lohnen.

Was kostet Musikstreaming bei anderen Anbietern?

Spotify ist nicht der einzige Anbieter, der in den vergangenen Monaten an der Preisschraube gedreht hat. Dennoch gibt es Dienste, die beim Einzel- oder Studentenabo (noch) günstiger sind. Allerdings sollte man bei einem Vergleich auch die Größe der Musikbibliothek, Zusatzfunktionen und andere Extras berücksichtigen.

Anbieter Einzel-Abo Studenten-Abo Amazon Music 10,99 € (Prime: 9,99 €) 5,99 € Aldi Musik 7,99 € - Apple Music 10,99 € 5,99 € YouTube Music 12,99 € / 10,83 € 7,49 € Deezer 11,99 € 5,99 € Tidal 10,99 € 5,49 € Spotify 11,99 € (neu) 5,99 €

Stand: 05. August 2025