Bei Spotify sorgt aktuell eine Störung für falsch ausgespielte Werbeunterbrechungen. Premium-Abonnenten bekommen während des Musikhörens plötzlich Werbung ausgespielt – obwohl ihr Abo eigentlich werbefrei sein sollte. Spotify hat die Probleme inzwischen bestätigt. In einem Statement heißt es:

"Hello everyone! We are aware of some issues with Premium users hearing ads while listening to music. Head here for more info."

In einer weiteren Mitteilung teilte das Unternehmen am Donnerstagvormittag (06. März 2025) mit, dass die Untersuchung des Problems wieder aufgenommen wurde:

"Thanks for bringing this to our attention. We've reopened the investigation once again and we'll keep you posted here as soon as we have any updates, stay tuned."

Betroffene Nutzer werden aktuell gebeten, sich auf der Community-Seite von Spotify über den Stand der Dinge zu informieren. Auch der Support von Spotify ist aufgrund des Vorfalls stark ausgelastet, sodass es zu längeren Wartezeiten kommt. Wie lange die Störung noch andauern wird, ist derzeit unklar. Premium-Nutzer müssen sich also weiter gedulden.