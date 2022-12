1 DJ Robin ist mit „Layla“ in den Spotify-Jahrescharts weit vorn, hier ein Bild vom Cannstatter Volksfest 2022. Foto: Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar

Spotify füllt mit „Wrapped“ wieder die Social-Media-Kanäle und Nachrichtenseiten. Jetzt sind die Bestenlisten für Deutschland, Baden-Württemberg und Stuttgart öffentlich. Wir machen daraus unsere eigene Top 10 der beantworteten und nicht beantworteten Fragen.

Platz 10: Was ist der Spotify-Hit 2022 in Deutschland?

Mit 118 Millionen Streams ist das „Beautiful Girl“ von Luciano, eigentlich aber auch von Sean Kingston. Der von ihm vorgetragene Song „Beautiful Girls“ wurde 2007 erstmals veröffentlicht. Luciano rappt zu dem verfremdet abgespielten Refrain. Die Popwurzeln reichen sogar noch weiter: In Sean Kingstons Version (700 Millionen Streams weltweit) sind Rhythmus und Basslauf von Ben E. Kings Hit „Stand by me“ (ebenfalls 700 Millionen Streams) verwendet.

Platz 9: Wer ist dieser Luciano?

Luciano, der bürgerlich Patrick Großmann heißt, ist nicht nur mit „Beautiful Girl“ bei dem Streamingdienst erfolgreich, sondern auch „Bamba“ bringt es auf aktuell 60 Millionen Streams. Der 28 Jahre alte Berliner Rapper hat mit „Majestic“ auch das auf Spotify meistgehörte Album des Jahres vorgelegt. Seinen Sinn für Popkultur beweist er bei einer Kooperation mit dem „Playboy“, dem er seinen Namen (und seinen tätowierten Körper) für eine Modekollektion und ein Coverfoto lieh. Und wie es bei einem Auftritt von Luciano zugeht, lässt zum Beispiel der bei einem Auftritt im Oktober in Stuttgart tausendfach gefilmte Moshpit erahnen.

Platz 8: Was streamte Baden-Württemberg?

Die ersten sechs Plätze sind im Südwesten identisch mit denen in ganz Deutschland: Luciano mit „Beautiful Girl“ vor t-low mit „Sehnsucht“ und DJ Robins „Layla“, dahinter folgt Pop mit Glass Animals („Heat Waves“, Platz vier), Harry Styles („As It Was“, Platz 5) und auf Platz 6 Ion Miles’ „Powerade“ mit der bekannten Melodie des Duos MGMT. Nur zwei Songs aus der Südwest-Top-10 sind nicht bundesweit unter den meistgestreamten: der Rapper Civo mit „Weg von mir“ und Farruko mit dem spanischsprachigen „Pepas“.

Platz 7: Was hörte Stuttgart 2022?

Lucianos „Bamba“ landete im Erhebungszeitraum zwischen Januar und Ende Oktober auf Platz eins, „Beautiful Girl“ liegt auf Rang vier. In der Region Stuttgart ist es wie in den vergangenen Jahren kaum anders, auch in den Kreisen Böblingen und Esslingen war „Bamba“ bei Spotify die Nummer eins. Auf den Plätzen zwei und drei landeten „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba und „Layla“ von DJ Robin und Schürze.

Platz 6: Was hörte Stuttgart 2022 nicht?

Cro. Der Stuttgarter Rapper ist außerhalb seiner Heimat mittlerweile offenbar beliebter. Bundesweit haben seine Songs laut Spotify die viertmeisten Streams eingesammelt. In Stuttgart wurde er natürlich auch gestreamt, landet aber nicht unter den Top 10. In quasi allen anderen baden-württembergischen Kreisstädten hat er es dagegen in die Bestenliste für 2022 geschafft.

Platz 5: Worum geht es in den Songs?

Luciano rappt auf Denglisch über ein „Beautiful Girl“, das in dem in einer Villa in Los Angeles gedrehten Video allerdings nur sehr kurz auftaucht: „Kisses, hoff’ deine Love ist hot / Dein Body ein Traum, guck, wie ich ihn pack’“. Nina Chuba singt dagegen über Materielles: „Ich will Immos, ich will Dollars, ich will fliegen wie bei Marvel / Zum Frühstück Canapés und ein Wildberry Lillet“. Über „Layla“ wurde bereits in der Volksfest-Saison eifrig diskutiert. Zumindest beim Cannstatter Wasen wurde über die „wunderschöne Layla“ gesungen, eine „Puffmama“: „Sie ist schöner, jünger, geiler“.

Platz 4: Wo sind die größten „Layla“-Fans?

Bundesweit landete der Song bei „Wrapped“ auf Platz drei. In Baden-Württemberg hat er es in einigen Kreisstädten auf Platz eins geschafft, unter anderem wurde er in Aalen, Calw, Freudenstadt und Schwäbisch Hall häufiger gestreamt als alle anderen. Insgesamt kommt der Song bislang auf knapp 97 Millionen Abrufe. Wie viele es in den einzelnen Städten war, ist bei Spotify zwar bekannt, die Daten werden aber auch auf explizite Anfrage hin nicht veröffentlicht.

Platz 3: Wer hört da – und wer nicht?

Spotify hat mit „Wrapped“ die Veröffentlichung von Jahresbestenlisten zu einer seit Jahren erfolgreichen viralen Werbeaktion ausgebaut. User können ihre persönlichen Hitlisten teilen, dieses Jahr in Form eines Festivalplakats. Zudem erreicht „Wrapped“ regelmäßig mediale Aufmerksamkeit, auch dank dieses Beitrags. Das liegt daran, dass Spotify der größte Audio-Streamingdienst ist.

Allerdings sind die Hörgewohnheiten der dortigen Nutzer alles andere als repräsentativ für Deutschland – weil sich auf Spotify kein Querschnitt der Bevölkerung tummelt. Dort sind laut einer Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse mit gut 55 Prozent deutlich mehr Männer vertreten, außerdem sind junge Nutzer überrepräsentiert: 76 Prozent der Spotify-Nutzer sind unter 40, in der Gesamtbevölkerung sind es nur 35 Prozent.

Platz 2: Was sind die Bestenlisten der anderen?

Auch andere Streaminganbieter veröffentlichen (jeweils einige Tage vor Spotify) ihre Jahresbestenlisten, zum Beispiel Apple Music. Auch dort ist Luciano in den Top 10, aber eben auch Calum Scott, Elton John oder Glass Animals – Künstler, die bei Spotify deutlich weiter hinten liegen. Bei Deezer sind Kontra K, Rammstein und Lea die drei meistgestreamten Künstler. Bei den Songs landet „Beautiful Girl“ auf Platz eins vor „abcdefu“ von Gayle und „As It Was“ von Harry Styles.

Platz 1: Was ist aus den guten alten Charts geworden?

Sie werden weiterhin erhoben, nämlich vom Bundesverband Musikindustrie und der Gesellschaft für Konsumforschung – anhand von Kassendaten aus Plattenläden sowie Stream- und Downloadzahlen. Relevant sind nicht Abruf- oder Verkaufszahlen, sondern der erzielte Umsatz.

Jahresbestenlisten werden erst veröffentlicht, wenn das Jahr vorbei ist. Mit „Wildberry Lillet“ (Platz 3) und „Bamba“ (Platz 5) finden sich die Spotify-Hits aber auch dort – unter anderem, weil Streaming hierzulande mittlerweile mehr als zwei Drittel der Umsätze liefert.