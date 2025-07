Aktuell befinden sich Spam-Mails im Umlauf, die vorgeben, von Spotify zu stammen. Darin werden die Kunden dazu gedrängt, ihre Kontodaten zu aktualisieren, da ansonsten ihr Account gesperrt wird. Angeblich sei das Konto bereits vorübergehend gesperrt und müsse durch die Aktion wiederhergestellt werden.

Nicht reagieren oder klicken

Die Verbraucherzentrale rät dazu, solche Mails ungelesen in den Spam-Ordner zu verschieben und dann zu löschen. Wer antwortet, wird in Zukunft möglicherweise noch mehr Spam-Mails bekommen, da die Betrüger dann wissen, dass die E-Mail aktiv genutzt wird. Unter gar keinen Umständen darf man auf irgendwelche Links klicken, sensible Daten preisgeben oder irgendwelchen Aufforderungen nachkommen. Im Zweifelsfall kann man sich über die App oder Webseite in seinen Account einloggen, um zu prüfen, ob irgendwelche Schritte erforderlich sind.

So erkennt man Spam-Mails

Spotify selbst gibt Tipps dazu, wie man gefälschte E-Mails erkennt, die im Namen des Unternehmens verschickt werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es seine Kunden niemals per Mail nach persönlichen Informationen wie Kontonummern, Passwörtern oder Steuernummern fragt. Verdächtige Mails können an die Adresse spoof@spotify.com weitergeleitet werden.