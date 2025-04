Sportzentrum Pattonville: Lautsprecher aus Sporthalle gestohlen

1 Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Unbekannte haben Ende vergangener Woche ihr Unwesen im Schul- und Sportzentrum in Pattonville (Kreis Ludwigsburg) getrieben. Sie stahlen die Lautsprecheranlage aus der Sporthalle. Ein zweiter Einbruchsversuch misslang allerdings.











Link kopiert



Unbekannte sind Ende vergangener Woche in die Sporthalle des Schul- und Sportzentrums in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville eingestiegen. Sie ließen eine Lautsprecheranlage im Wert von etwa 450 Euro mitgehen. Wann genau sich der Einbruch abgespielt hat, ist laut Polizei noch unklar. Die Täter müssen zwischen Donnerstag, 10.30 Uhr, und Samstagmorgen gegen 11 Uhr zugeschlagen haben.