Sportwagenikone aus Stuttgart: Kurz vor der Premiere – großes Rätselraten um den neuen Porsche 911

Am Dienstag feiert die neue Version des Sportwagenklassikers Weltpremiere. Vor der Präsentation befeuert der Konzern das Rätselraten um das Erscheinungsbild des 911.
Es ist einer der bekanntesten Codes der Welt. Die Zahlenfolge 911 steht für den Sportwagenklassiker schlechthin. Und diese Porsche-Ikone versetzt ihre große Fangemeinde immer dann noch einige Umdrehungen mehr in Aufregung, wenn sich eine neue Version des Fahrzeugs ankündigt. Wie aktuell. Am kommenden Dienstag präsentiert der Zuffenhäuser Autobauer nämlich die nun mehr neunte Generation des Neunelfers.