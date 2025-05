Sportvorstand des VfB Stuttgart: So stark schätzt Fabian Wohlgemuth den Finalgegner ein

So stark schätzt Fabian Wohlgemuth den Finalgegner ein

1 Der VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth blickt auf das Pokalfinale am Samstag. Foto: Baumann

Der Bundesligist ist in Berlin klarer Favorit. Doch Arminia Bielefeld wird nicht unterschätzt, denn der VfB-Sportchef kennt den Gegner und dessen Trainer gut.











Sie haben Tür an Tür gearbeitet: Fabian Wohlgemuth und Michél Kniat. Beim SC Paderborn war das, als Wohlgemuth als Geschäftsführer Sport tätig war und Kniat als Trainer die zweite Mannschaft der Ostwestfalen betreute. Nun treffen sich beide in ihren aktuellen Funktionen im Finale des DFB-Pokals wieder. Wohlgemuth kommt als Sportvorstand des VfB Stuttgart, Kniat als Trainer von Arminia Bielefeld – eine besondere Begegnung, die am Samstag (20 Uhr/ZDF) im Berliner Olympiastadion ansteht.