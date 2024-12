Sportvorstand des VfB Stuttgart: Die große VfB-Zwischenbilanz – das sagt Fabian Wohlgemuth

1 Der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth schaut beim VfB Stuttgart auf das große Ganze. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Der VfB geht als Tabellenzehnter in die Weihnachtspause. Das ist im ersten Moment zu wenig, doch es gibt auch positive Entwicklungen – und der Sportchef äußert sich in seinen Einschätzungen zu möglichen Transferaktivitäten.











Zwischen dem heimlichen Anspruch und der harten Wirklichkeit klafft beim VfB Stuttgart aktuell eine kleine Lücke. Jedenfalls, wenn man die Lage von der reinen Punktzahl aus betrachtet. Mit 23 Zählern steht das Team von Trainer Sebastian Hoeneß in der Fußball-Bundesliga auf Platz zehn – mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli wäre es der fünfte Rang gewesen. So eng geht es zu. Enttäuschend ist diese Erkenntnis für den VfB kurz vor Weihnachten. Dennoch blickt der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in seiner Bilanz der ersten Saisonhälfte auch auf positive Entwicklungen. Situation Die große Chance gegen den FC St. Pauli wurde zum Jahresabschluss vergeben. Beim 0:1 offenbarten sich beim VfB gesammelt einige Schwächen, die zuvor bereits einzeln aufgetreten waren. Vorne wie hinten. So ist der letzte Eindruck eines außergewöhnlichen Jahres von der Enttäuschung des Moments geprägt. Fabian Wohlgemuth schaut aber auf das Ganze. „Schön wär’s gewesen. Trotzdem glaube ich nicht, dass die Niederlage gegen St. Pauli das Zeug hat, unsere Hinrundenbilanz ernsthaft zu trüben. Wir haben abgeliefert, und zwar in allen Wettbewerben“, sagt der Sportvorstand, „von Sommer bis Weihnachten waren es 25 Pflichtspiele, in denen wir allermeistens unser Leistungspotenzial abrufen konnten.“ Wohlgemuth untermauert seine Einschätzungen mit Zahlen: „In der Bundesliga haben wir – abgesehen von der vergangenen Spielzeit – so viele Punkte, wie der VfB zuletzt vor 17 Jahren hatte. In DFB-Pokal und Champions League liegt es ganz an uns, ob wir den nächsten Schritt machen. Mit anderen Worten: Alle Türen stehen offen.“ Belastung Die VfB-Mannschaft hat ein ungewohntes Mammutprogramm absolviert. Zumal zu den drei Clubwettbewerben für die vielen neuen Nationalspieler noch die Länderspiele samt Reisen hinzukamen. Das hat Spuren hinterlassen, was sich nicht nur an der Verletztenliste ablesen lässt.