Kalte Dusche für den Sport: Aufgrund der Energiekrise haben manche Kommunen in den Sporthallen das warme Wasser abgestellt.

Einige Sportvereine werden von den hohen Energiepreisen finanziell kräftig an die Wand gedrückt – doch die Sparmaßnahmen rufen auch Kritik hervor. Vor allem, wenn das Wasser in den Duschen kalt bleibt.









Ein Auswärtsspiel bei den TSF Ditzingen ist kein Vergnügen. Das haben die Volleyballerinnen des Heidelberger TV und die Fußballer der KSV Renningen kürzlich am eigenen Leib erlebt. Duschen fühlt sich in den städtischen Sportanlagen derzeit so an wie Nacktbaden in der Glems – es ist ein zweifelhaftes Vergnügen, und man riskiert, sich heftig zu verkühlen.