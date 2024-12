1 Zu einer Schlägerei mit insgesamt 30 Beteiligten soll es am Rande einer Sportveranstaltung gekommen sein. Foto: Rainer Fuhrmann - stock.adobe.com/AdobeStock

Nach einer Veranstaltung sollen in Esslingen etwa 30 Personen aneinandergeraten sein. Am späten Samstagabend gab es in der Dammstraße eine Schlägerei. Dabei sollen auch Teleskopschlagstöcke zum Einsatz gekommen sein.











Link kopiert



Auch ein Messer und ein Hammer sollen zum Einsatz gekommen sein: Eine Sportveranstaltung in der Dammstraße in Esslingen mündete am späten Samstagabend in eine Schlägerei zwischen zwei größeren Personengruppen.