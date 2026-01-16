Am 15. Januar fand das erste offizielle NBA-Saisonspiel in Deutschland statt. Von Dirk Nowitzki über Thomas Müller bis hin zu Mats Hummels und seiner Freundin Nicola ließen sich viele Stars und Sternchen das sportliche Spektakel in Berlin nicht entgehen.
Wenn die nordamerikanische Basketballliga NBA nach Berlin kommt, dann lassen sich auch sportbegeisterte Promis nicht zweimal bitten. Zum ersten in Deutschland ausgetragenen NBA-Saisonspiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies am 15. Januar in der Uber Arena nahmen daher auch zahlreiche Promis am Spielfeldrand Platz.