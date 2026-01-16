Am 15. Januar fand das erste offizielle NBA-Saisonspiel in Deutschland statt. Von Dirk Nowitzki über Thomas Müller bis hin zu Mats Hummels und seiner Freundin Nicola ließen sich viele Stars und Sternchen das sportliche Spektakel in Berlin nicht entgehen.

Wenn die nordamerikanische Basketballliga NBA nach Berlin kommt, dann lassen sich auch sportbegeisterte Promis nicht zweimal bitten. Zum ersten in Deutschland ausgetragenen NBA-Saisonspiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies am 15. Januar in der Uber Arena nahmen daher auch zahlreiche Promis am Spielfeldrand Platz.

Mats Hummels kommt mit Freundin Nicola zum Match Das Heimspiel der deutschen NBA-Stars Moritz (28) und Franz Wagner (24) ließen sich neben zahlreichen Fans auch Persönlichkeiten aus der Entertainment- und Fashionbranche, aus dem Sport und der Politik nicht entgehen. So gab sich etwa niemand Geringeres als die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki (47) die Ehre. Fußballstar Mats Hummels (37) brachte nicht nur seine Partnerin, das Model Nicola Cavanis (27), mit - er saß auch neben seinem Ex-FC-Bayern-Kollegen Thomas Müller (36). Der "NBA Europe"-Account auf Instagram scherzte zu einem Selfie von Müller und Hummels: "Wenn sich zwei Bundesliga-Legenden dein Telefon schnappen."

Der Fußballtrainer Jürgen Klopp (58) und der ehemalige Nationalspieler sowie DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff (57) waren nur zwei weitere Größen aus der Sportwelt, die mitfieberten. Nicht zuletzt feierte die Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski (40) und das Model Stefanie Giesinger (29) mit. Die erste "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Lena Gercke (37) saß außerdem an der Seite von Fitness-Influencerin Pamela Reif (29).

Selbst der TV-Koch Frank Rosin (59) kam zum Match - mit MontanaBlack (37), einem der bekanntesten deutschen Livestreamer. Moderator Kai Pflaume (58) veröffentlichte auf Instagram ein Bild aus der Arena, das ihn unter anderem mit den beiden beim "Berlin-Game mit den Jungs" zeigt. Und auch ein deutscher Spitzenpolitiker ließ die Politik wohl einfach mal beiseite. Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil (47, SPD) war ebenfalls in der Halle.