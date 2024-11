Sportspektakel auf Netflix: 108 Millionen Netflix-Streamer bei Boxkampf Mike Tyson vs. Jake Paul?

Fast 20 Jahre nach seinem letzten Kampf stieg Boxlegende Mike Tyson am 15. November nochmals in den Ring. Seinen Kampf gegen den Promi-Boxer Jake Paul sollen nach Angaben von Netflix rekordverdächtig viele Menschen verfolgt haben.

Am 15. November feierte der ehemalige Boxweltmeister Mike Tyson (58) ein denkwürdiges Comeback. Rund zwanzig Jahre nach seinem letzten regulären Fight stieg er gegen den Boxer und YouTube-Star Jake Paul (27) noch einmal in den Ring. Das im Vorfeld mit großem Medienwirbel begleitete Sportspektakel wurde vom Streaming-Giganten Netflix live übertragen - und fand dabei anscheinend ein wesentlich größeres Publikum, als zuerst angenommen.

Rekordverdächtiges Mega-Spektakel

Aufgrund der weltweit großen Nachfrage kam es während der Übertragung zu massiven Streaming-Problemen, bei vielen Zuschauern fror das Bild immer wieder ein. Statt sich bei ihren Abonnenten für die technischen Probleme zu entschuldigen, postete Netflix nach dem Kampf stolz auf der Plattform X: "Das Mega-Boxereignis beherrschte die sozialen Medien, brach alle Rekorde und hatte sogar unsere Puffersysteme in den Seilen."

Kurz nach dem Mega-Kampf, aus dem Mike Tyson nach insgesamt acht Runden klar als Verlierer hervorging, vermeldete Netflix zunächst 60 Millionen Zuschauer, die vor dem Bildschirm gesessen haben sollten. Am 19. November korrigierte der Streaming-Konzern einem Bericht von "The Hollywood Reporter" zufolge diese Zahl noch einmal bedeutend nach oben. Den jüngsten Angaben sollen nun weltweit bisher unglaubliche 108 Millionen Menschen das Box-Spektakel zwischen dem ehemaligen Schwergewichts-Champion und dem Social-Media-Star gesehen haben. Damit wäre der Boxkampf Tyson vs. Paul das bisher meistgestreamte Sportereignis aller Zeiten.