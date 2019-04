Radentscheid Stuttgart Unfälle in Unterwäsche

„Looks like Shit. But we still get hit“. Mit drastischen Bildern von verunfallten Radfahrern reagiert der Radentscheid Stuttgart auf die umstrittene Helm-Kampagne des Bundesverkehrsministeriums. Einzige Überschneidung: Auch die Stuttgarter Radler tragen dabei nur Unterwäsche.