Frauenfußball WM 2023 Diese 31 DFB-Spielerinnen kämpfen um einen Platz im WM-Kader

Am 24. Juli beginnt für die deutschen Fußballerinnen die WM in Australien und Neuseeland. Welche 23 Spielerinnen sind am Ende dabei? Wir stellen den erweiterten Kader vor.