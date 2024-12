Sportschau bleibt bei der ARD – Fußballfans können aufatmen

1 Die Highlights der Fußball-Bundesliga werden auch künftig in der ARD zu sehen sein. Foto: dpa/Robert Michael

Deutschlands Fußballfans hatten gebangt – nun steht offenbar fest, dass sich das Erste gegen Mitbewerber RTL durchgesetzt hat. Das berichtet die „Bild“.











Bei der Übertragung der Fußball-Bundesliga in der ARD bleibt alles beim Alten: Fußballfans können die Zusammenfassungen der Bundesligaspiele am Samstag offenbar weiter in der Sportschau sehen. Das berichtet die Bild. Demnach hat sich die ARD den Zuschlag beim derzeit noch laufenden Verkauf der deutschsprachigen Medienrechte für die vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 gesichert. Dabei habe sich das Erste, seit 2003 ununterbrochen Inhaber der Rechte, gegen den Mitbewerber RTL durchgesetzt.