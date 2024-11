DOSB kündigt Führungswechsel im Vorstand an

Frankfurt/Main - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat einen Wechsel an der Spitze des Vorstands angekündigt. Das teilte der DOSB mit, nachdem der Noch-Vorsitzende Torsten Burmester als Kandidat der SPD für die Oberbürgermeisterwahl am 14. September 2025 in Köln vorgestellt worden war.