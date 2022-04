1 Die Polizei sucht nach Randalierern, die in Unterriexingen ihr Unwesen getrieben haben. Foto: dpa/Silas Stein

Ein Fußgänger hat am Montag einen Fahrzeuganhänger in der Enz im Kreis Ludwigsburg entdeckt. Unbekannte hatten ihn wohl in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Fluss geworfen.















Unbekannte haben in der Nähe des Sportplatzes in Unterriexingen (Kreis Ludwigsburg) einen Anhänger in der Enz versenkt. Dabei entstand ein Schaden von rund 1700 Euro. Außerdem rissen die Täter an einem Opel und einem Fiat Antennen, Außenspiegel und Scheibenwischer ab. Ein Zeuge entdeckte den Hänger am Montagmorgen neben der Fußgängerbrücke, die an der Stelle über die Enz führt. Ein Abschleppunternehmen zog ihn aus dem Fluss.