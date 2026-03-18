Sportplatz in Leonberg: Unbekannter beschädigt Rasen, Geländer und Flutlicht

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa

Die Polizei ermittelt wegen einer zerstörerischen Fahrt auf dem Sportgelände „ Am Wäschbach“ in Leonberg-Höfingen: Der Schaden ist enorm.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer ist in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, auf dem Sportplatzgelände in Höfingen unterwegs gewesen. Dabei beschädigte er den Hybridrasen des Fußballfeldes. Außerdem wurden ein Geländer am Fußballfeld sowie ein Flutlichtmast beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall auf dem Sportplatzgelände in der Straße „Am Wäschbach“ geben können.