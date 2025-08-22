Bewegender Abschied in Gelsenkirchen: Sportreporter Ulli Potofski wurde seinem letzten Willen entsprechend auf dem Schalker Fan-Feld beigesetzt - im Beisein zahlreicher Prominenter. Die Urne hatte die Form eines blau-weißen Fußballs.
Der Himmel über Gelsenkirchen zeigte sich grau am Freitagmorgen, als sich rund 150 Trauergäste auf dem Friedhof Beckhausen-Sutum versammelten. Dort wurde Ulli Potofski (1952-2025) beigesetzt. Der am 2. August im Alter von 73 Jahren verstorbene Sportreporter fand seinem letzten Willen entsprechend auf dem Schalker Fan-Feld unweit des Fußballstadions seine letzte Ruhestätte. Bilder zeigen die Urne in Form eines blau-weißen Fußballs, ein letzter Gruß an seinen Herzensverein.