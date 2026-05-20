Der kleine Ball auf der Platte hat es in sich: Tischtennis ist mehr als ein lockeres Freizeitspiel. Was die Sportart für Körper und Geist so gesund macht und warum auch schon Gelegenheitsspieler von positiven Effekten profitieren können.
Ob auf dem Schulhof mit improvisierten Regeln oder im Keller bei Freunden: Tischtennis ist eine der Sportarten, die fast jedes Kind schon einmal gespielt hat. Doch aktuell erlebt das Ballspiel wieder einen Hype - befeuert durch Social Media, neue urbane Spielkonzepte und auch Popkultur-Impulse wie den Film "Marty Supreme".