Sportliches Event: König Frederik X. kommt beim Royal Run ins Schwitzen

Mehr als 112.000 Dänen schnürten die Laufschuhe - und mittendrin: König Frederik X., der beim diesjährigen Royal Run ausgerechnet die steilste Strecke in der Geschichte des Laufs bewältigen musste.
Der dänische König Frederik X. (57) ist am Montagmorgen an Bord der königlichen Yacht Dannebrog in Randers eingelaufen - und hatte dabei schon seine Startnummer am Laufshirt. Auf Instagram ließ er die rund 1,2 Millionen Follower des Accounts der dänischen Königsfamilie wissen, dass er sich auf den Start eines alljährlichen Sportevents freue: "Die Sonne scheint, und gleich starte ich in den diesjährigen Royal Run in Randers." Mehr als 112.000 Dänen hätten sich zum Lauf angemeldet, schrieb er, und er freue sich gemeinsam mit seiner Familie auf die Stimmung in den Gastgeberstädten.