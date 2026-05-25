Sportliches Event: König Frederik X. kommt beim Royal Run ins Schwitzen

Mehr als 112.000 Dänen schnürten die Laufschuhe - und mittendrin: König Frederik X., der beim diesjährigen Royal Run ausgerechnet die steilste Strecke in der Geschichte des Laufs bewältigen musste.

Der dänische König Frederik X. (57) ist am Montagmorgen an Bord der königlichen Yacht Dannebrog in Randers eingelaufen - und hatte dabei schon seine Startnummer am Laufshirt. Auf Instagram ließ er die rund 1,2 Millionen Follower des Accounts der dänischen Königsfamilie wissen, dass er sich auf den Start eines alljährlichen Sportevents freue: "Die Sonne scheint, und gleich starte ich in den diesjährigen Royal Run in Randers." Mehr als 112.000 Dänen hätten sich zum Lauf angemeldet, schrieb er, und er freue sich gemeinsam mit seiner Familie auf die Stimmung in den Gastgeberstädten.

Die ganze Familie involviert Gelaufen wurde in diesem Jahr beim Royal Run laut dem Fernsehsender TV 2 in Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør und Kopenhagen - in jeder Stadt mit einem Mitglied der Königsfamilie. Die Tradition will es, dass König Frederik die längste Strecke übernimmt: zunächst eine Meile in Randers, dann fünf Kilometer in Middelfart und schließlich zehn Kilometer in Kopenhagen. Kronprinz Christian (20) lief in Ringkøbing, Königin Mary (54) geht in Helsingør an den Start.

Was den König in Randers erwartete, war sportlich anspruchsvoller als in den Vorjahren. Die Route bot gemäß TV 2 die größte Steigung in der Geschichte des Royal Run. Das merkte Frederik X. nach eigenen Worten deutlich: "Ich hatte vielleicht gehofft, dass es nicht so hoch werden würde", sagte er nach dem Zieleinlauf mit einem Lächeln. Er rechne allerdings damit, dass es im Laufe des Tages besser werde.

Zugleich nutzte der König den Moment, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Hitze des Tages zu erinnern. "Die Menschen sollten darauf achten, viel Flüssigkeit zu trinken. "Auf der Fünfer-Strecke wird es besonders warm", sagte er mit Blick auf die Fünf- und Zehn-Kilometer-Routen.

Während der Vater in Randers ins Ziel lief, machten sich in Kopenhagen die jüngeren Royals startklar. Prinzessin Isabella (19), Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 15) gingen alle drei auf der One-Mile-Strecke an den Start und sammelten eine Medaille ein.

Für Kronprinz Christian (20) galt derweil eine besondere Regel: Er unterbrach eigens die abschließende Zehntagesübung an der Offiziersschule, um in Ringkøbing an den Start gehen zu können. Er kam per Küstenwachboot an - und lief fünf Kilometer.

Als Erster im Ziel stand erwartungsgemäß Prinz Vincent. Er absolvierte die 1,6 Kilometer in fünf Minuten und 37 Sekunden - und damit genau so, wie sein Vater es vorausgesagt hatte. "Ich erwarte, dass Vincent derjenige meiner Kinder sein wird, der am schnellsten läuft", hatte König Frederik am Morgen erklärt. Was den eigenen Ehrgeiz betrifft, hielt er sich zurück: "Inzwischen merke ich, dass mein Körper schon einiges mitgemacht hat - jetzt geht es einfach darum, durchzukommen. Aber ich will es genießen."