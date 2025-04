Sportlicher Familienausflug in Stockholm: Royale Eishockeyfans: Prinzessin Estelle mit Papa und Onkel im Stadion

Fantreffen im Park Lorde stellt neuen Song vor - und löst Polizeieinsatz aus

Lorde wollte ihren Fans am Dienstag in einem Park in New York ihren ersten neuen Song seit vier Jahren vorstellen - doch es kamen zu viele. Das spontane Treffen musste aufgelöst werden, hartnäckige Fans wurden schließlich doch noch belohnt.