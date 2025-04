Die Zeit der dicken Jacken ist endgültig vorbei. Im Frühling sind nun leichtere Modelle gefragt. Wie gut, dass es einige sportliche Styles gibt, die in die Modewelt zurückkehren.

Weg mit den warmen Jacken! Lange Mäntel und Pufferjacken haben angesichts der steigenden Temperaturen ausgedient. In den Frühlingsmonaten sind jetzt dünnere Stoffe und sportliche Styles angesagt. Diese Teile sollte jeder Modefan im Schrank haben.

Bomberjacken sind zurück

Ein großes Comeback feiern im Frühjahr 2025 Bomberjacken. Modelle aus Nylon wirken in Kombination mit Jeans besonders lässig. Zu dunkelblauen oder armeegrünen Jacken passt helles Denim am besten. Dazu ein schlichtes Shirt und Sneakers, und schon steht das Alltagsoutfit. Wer es knalliger mag, kann zu einer Bomberjacke im angesagten Mandarine oder einem knalligen Rot greifen. Als Ausgleich sollte das restliche Outfit in Schwarz, Weiß oder Créme gehalten werden. Accessoires wie Ohrringe können die Statement-Farbe der Jacke aber aufgreifen.

Einen coolen Look zaubern auch Bomberjacken aus Leder - und sind perfekt für Tage, an denen der Wind mit seiner Kälte überrascht. Mögen Modebegeisterte es klassisch, ist eine schwarze Variante die beste Wahl. Diese eröffnet gleichzeitig zahlreiche Style-Optionen. Soll es minimalistisch werden, ergänzen Baggy Jeans und ein gestreiftes Rundhalsshirt die Jacke perfekt. Ist mehr Zeit zum Stylen übrig, verwandeln schwarze Ledershorts, eine schwarz-transparente Strumpfhose und Loafer sie in ein cleanes Outfit. Ein schwarzes oder weißes Top macht es komplett. Haben Fashionistas eine braune Leder-Bomberjacke zuhause, können sie sie im Monochrome-Stil oder mit anderen Erdtönen kombinieren.

Trainingsjacken cool stylen

Streetstyle-Fans können sich über das Revival der Trainingsjacke freuen. Mit Bermuda Shorts oder Baggy Jeans entsteht schnell ein legerer Look, der perfekt in die Großstadt passt. Viele Ringe und eine Fliegerbrille unterstreichen den Style, während schwarze Stiefel für einen unerwarteten Stilbruch sorgen.

Windbreaker lösen sich zudem von ihrem Image als einfache Sport- und Outdoorjacke. Viel modischer als mit Jeans oder Leggings sehen sie mit einem weißen Spitzen-Maxirock oder über einem fließenden Kleid aus. So werden Windbreaker plötzlich wieder spannend.