Mit seinen rund 50 Reha- und Gesundheitssportkursen ist der SV Fellbach die Nummer eins im Umland. Rund 850 Frauen und Männer im Alter von 20 bis 96 Jahren sind wöchentlich dabei.
Richard Zimmer ist 75 und freut sich. Darüber, dass er es wieder einmal geschafft hat, die Grenzen, die ihn sein Körper ob seines Alters aufzeigt, ein wenig nach oben zu verschieben. „Das ist schön“, sagt der Senior. Möglich macht das immer wieder sein regelmäßiger Besuch in einem der vielen Reha-Kurse, die der SV Fellbach anbietet.