Sportlerin war damals 20 Jahre alt: Ex-Fußballerin erhebt neue Vorwürfe gegen Mohamed Al-Fayed

1 Mohamed Al-Fayed ist 2023 verstorben. Seit der Veröffentlichung einer Doku stehen zahlreiche schwere Vorwürfe gegen den Unternehmer im Raum. Foto: imago images/Avalon.red/Steve Maisey/PNS

Nach schweren Anschuldigungen gegen Mohamed Al-Fayed meldet sich auch die ehemalige Fußballspielerin Ronnie Gibbons zu Wort. Der Unternehmer soll versucht haben, sie zu küssen - und sie begrapscht haben.











Link kopiert



In einer BBC-Doku über Mohamed Al-Fayed (1929-2023) haben Frauen vor wenigen Wochen schwere Vorwürfe gegen den verstorbenen Unternehmer erhoben. Weitere mutmaßliche Opfer meldeten sich daraufhin bei der Polizei. Auch die ehemalige Fußballspielerin Ronnie Gibbons (44) spricht jetzt über Vorfälle mit Al-Fayed, der einst insbesondere durch die Beziehung seines Sohnes Dodi (1955-1997) zu Prinzessin Diana (1961-1997) weltweit bekannt wurde. Der Unternehmer war unter anderem Besitzer des Fußballklubs FC Fulham und des berühmten Londoner Kaufhauses Harrods. In jenem soll es zu Übergriffen Al-Fayeds auf Gibbons gekommen sein, die damals Kapitänin der Frauenmannschaft in Fulham war.