Sportler müssen zahlen: Massiver Ärger beim SV Leonberg/Eltingen wegen Park-Regelung

Bei der Delegiertenversammlung des Sportvereins wird der neue Geschäftsführer Michael Dehn präsentiert – doch ein Vorhaben der Stadtwerke sorgt für deutliche Worte.
Viele Gute Nachrichten und ein Ärgernis hatte der SV Leonberg/Eltingen auf seiner Delegiertenversammlung zu verkünden: Die Finanzen im mit 5166 Mitgliedern größten Verein der Stadt Leonberg sind geordnet, es gab einige sportliche Erfolge, ein neuer Geschäftsführer wurde vorgestellt – doch die künftige Parksituation in der Badstraße lehnt der Sportverein rigoros ab.