Sportler des Jahres: Das sind die Höhepunkte in Bildern

Im Kurhaus in Baden-Baden sind die besten Sportler des Jahres wie Zehnkämpfer Leo Neugebauer ausgezeichnet worden. Wir haben den Abend in Bildern nachgezeichnet.

Die Favoriten haben das Rennen gemacht: Die Biathletin Franziska Preuß und der Zehnkämpfer Leo Neugebauer sind Deutschlands Sportlerin und Sportler des Jahres 2025. Die diesjährigen Sieger wurden am Sonntagabend bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden verkündet. Als Mannschaft des Jahres wurde die Basketball-Nationalmannschaft der Männer ausgezeichnet.

„Die Magnetwirkung von Baden-Baden ist eine besondere in diesem Jahr“, sagte Klaus Dobbratz, Chef des Veranstalters Internationale Sportkorrespondenz (ISK), im Vorfeld. Rund 720 Gäste, darunter zahlreiche namhafte Welt- und Europameister sowie Olympiasieger, hatten sich im festlich geschmückten Benazetsaal eingefunden, um die vom ZDF übertragene Gala vor Ort zu verfolgen.

Ein eindeutiges Ergebnis brachte die Abstimmung unter den rund 3000 stimmberechtigten Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten bei den Männern. Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer vom VfB Stuttgart hatte sich bei der WM in Tokio zum König der Leichtathleten gekrönt, nun behauptete er sich mit knapp 1000 Punkten Vorsprung vor dem zweitplatzierten Schwimmer Florian Wellbrock, der 2025 mit viermal WM-Gold im Freiwasser Sportgeschichte geschrieben hatte. Dritter wurde Radrennfahrer Florian Lipowitz, der bei der Tour de France im Sommer sensationell auf Rang drei gefahren war.

Wir haben den Abend in Baden-Baden in einer Bildergalerie zusammengefasst. Viel Spaß beim Durchklicken!