Sportheim des SV Fellbach: Neuer Name, neue Küche – Eröffnung des ehemaligen Parkrestaurants naht

10 Die neuen bodentiefen Fenster und Türen sollen eine direkte Verbindung zum Park der Schwabenlandhalle bieten. Foto: Eva Schäfer

Der Countdown für die Eröffnung des rundum aufgefrischten Sportheims des SV Fellbach läuft. Der neue Pächter Mate Pavlovic sagt, wann es voraussichtlich losgeht .











Link kopiert



Die bodentiefen Fenster sind zu sehen, das Gebäude strahlt hell – auch von außen ist die Verwandlung des Fellbacher Parkrestaurants zu sehen. Und wie Udo Wente, der Geschäftsführer des SV Fellbach, sagt: „Das Parkrestaurant gibt es nicht mehr, es ist jetzt das Zoey.“ Der neue Name drückt auch aus, dass ein frischer Neubeginn in dem Sportheim des zweitgrößten Vereins Fellbachs angepeilt ist. Zoey bedeutet auf Altgriechisch Leben. Auch wenn vor Kurzem noch die Eröffnung in der ersten Aprilwoche nach der umfangreichen Modernisierung anvisiert war, so macht der neue Pächter und erfahrene Gastronom Mate Pavlovic deutlich, dass sich die Einweihung noch etwas verzögert. Aber auf jeden Fall solle noch im April eröffnet werden.