Möglingen - Über den Jahreswechsel drangen vermutlich mehrere Täter in die Sonnenberghalle ein, kühlten dort ihr Mütchen und richteten einen Schaden von rund 10 000 Euro an. In der Halle beschädigten die Unbekannten sanitäre Anlagen sowie Spiegel und Schränke, in denen sich Sportgeräte befanden. Die verteilten sie in der gesamten Halle. Die Abflussrohre der Waschbecken verstopften sie mit Papierhandtüchern und drehten die Wasserhähne auf, sodass das Nass über die Becken schwappte. Es sei davon auszugehen, so die Polizeidirektion Ludwigsburg, dass die Täter durch die nicht verschlossene Haupteingangstür in die Halle eingedrungen seien. Man habe umfangreiche Spuren sicherstellen können, die nun ausgewertet werden sollen.