Polizei befreit bei Brand in Technikraum eingeschlossenen Arbeiter

Feuerwehr rückt zu Sporthalle in Wernau aus

1 Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften zu der Halle aus. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de //Karsten Schmalz

In Wernau (Kreis Esslingen) hat am Mittwochnachmittag eine Sporthalle gebrannt. Vermutlich wurde der Brand durch Flexarbeiten verursacht, dabei wurde ein Arbeiter eingeschlossen.











Link kopiert



In der Neckartalsporthalle in Wernau (Kreis Esslingen) ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Kurz vor 17 Uhr hörten Beamte der Verkehrspolizei, die auf dem nahe gelegenen Festplatz Kontrollen durchgeführt hatten, laute Knallgeräusche aus der Halle, berichtet ein Sprecher.