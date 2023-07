1 Beim Spiel gegen den FC Bayern München am 4. März wurde in der Cannstatter Kurve kräftig gezündet. Foto: IMAGO

Der DFB bittet den VfB Stuttgart zur Kasse: Wegen Fan-Vergehen muss der Fußball-Bundesligist tief in die Tasche greifen. Die Hintergründe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Einen halten es für einen unverzichtbaren Bestandteil gelebter Fankultur, die Anderen für gefährlich: Am Abbrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien scheiden sich die Geister. Fakt ist: Leuchtfackeln und Böller sind verboten und werden vom Deutschen Fußball Bund (DFB) mit harten Strafen sanktioniert. Nun hat es mal wieder den VfB Stuttgart erwischt: Er wird vom DFB für Vergehen in zwei Partien mit 249 000 Euro zur Kasse gebeten.